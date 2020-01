Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite du club qui envoie un message très fort à Leonardo !

Publié le 23 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Tanguy Kouassi, buteur mercredi soir contre Reims (3-0), assure qu’il se voit bien rester au sein de son club formateur.

Ces derniers jours, Edinson Cavani fait l’actualité du PSG compte tenu du fait que sa fin de contrat approche à grands pas. Mais ce n’est pas le seul parisien concerné par cette situation. En effet, chez les jeunes, Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Une situation délicate compte tenu du fait qu’il est surveillé de près par le RB Leipzig qui envisage de le récupérer libre. Et alors que le pessimisme est de mise au PSG dans ce dossier, le joueur formé au sein du club de la capitale n’écarte pas la possibilité de rester.

«Rester au PSG ? Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas !»