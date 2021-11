Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l’arrivée d’une recrue estivale !

Publié le 5 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Arrivé libre cet été au PSG, Georginio Wijnaldum était souhaité depuis très longtemps par Mauricio Pochettino qui avait également essayé de le recruter à Tottenham.

Bien décidé à frapper fort cet été, le PSG a recruté six joueurs importants : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Le premier à débarquer n'est autre que Georginio Wijnaldum dont le contrat à Liverpool arrivait à échéance. Par conséquent, le PSG a obtenu sa signature libre ce qui a probablement réjoui Mauricio Pochettino.

Pochettino veut Wijnaldum depuis longtemps