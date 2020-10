Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui se confirme dans le dossier Mbappe

Publié le 7 octobre 2020 à 1h45 par La rédaction

Un élément se confirme dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappe. Explication.

Invité de l’émission El Larguero , Ander Herrera s’est exprimé sur la possibilité que Kylian Mbappe signe au Real Madrid en juin 2021. L’international espagnol s’est exprimé de manière très claire et franche sur sa volonté que Mbappe ne quitte pas le PSG : « J'espère vraiment et je souhaite que Mbappé ne finisse pas au Real Madrid. J'aimerais beaucoup continuer à l'avoir comme partenaire et qu'il continue pendant de nombreuses années au Paris Saint-Germain ».

Le vestiaire parisien déterminé

Tout cela confirme une nouvelle fois, après les déclarations récentes de Marquinhos, que le groupe parisien est déterminé à faire le maximum pour que Mbappe et Neymar prolongent leur bail avec Paris. Même si cela ne suffira pas à emporter la mise, il est clair qu’un tel contexte d’unité dans le vestiaire apporte des arguments supplémentaires pour le PSG.