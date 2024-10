Mercato - PSG : C’est terminé pour ce gros transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG avait ciblé plusieurs profils pour le remplaçant de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Parmi eux, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est souvent revenu dans les débats. Son club, le SSC Naples, ne souhaitait pas le laisser partir facilement et finalement il a fini par rester bien au chaud dans le sud de l'Italie. Et la situation ne devrait pas changer tout de suite...

Auteur d'un très bon début de saison puisqu'il occupe actuellement la tête du classement de Serie A, le Napoli a la chance de pouvoir toujours profiter des services de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien était l'une des cibles prioritaires du PSG et le club italien travaille d'arrache-pied pour une prolongation de sa star. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Kvaratskhelia prêt à prolonger ?

D'après les informations rapportées par Calcio Mercato, la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia est bien un sujet sur la table en ce moment. Le Géorgien est déjà sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2027 et un accord pourrait être trouvé pour aller encore plus loin. Cet été, le président Aurelio De Laurentiis a tout fait pour le conserver plus longtemps.

Le PSG a perdu la bataille ?

Le média précise que les négociations sont en cours entre le joueur et le Napoli puisque pour rester, Kvaratskhelia proposerait un salaire de 8M€, lui qui en gagnerait entre 5 et 6 à l'heure actuelle. Le PSG n'a pas encore complètement abandonné l'idée de voir le Géorgien débarquer à Paris.