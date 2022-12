Mercato - PSG : C’est confirmé, un coup de tonnerre prend forme pour Hakimi

Arthur Montagne

Ces derniers jours, la déclaration d’Achraf Hakimi sur un éventuel retour à l’Inter Milan a grandement fait parler. Il faut dire que le Marocain s’est plaint à plusieurs reprises d’être trop servi au PSG, ce qui entretient le flou sur sa situation à Paris. Et un journaliste italien confirme la tendance.

Recruté par le PSG en 2021 pour environ 60M€, Achraf Hakimi s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à Paris. Néanmoins, depuis l'arrivée de Lionel Messi, l'international marocain est souvent oublié dans son couloir droit. La Pulga combine très régulièrement avec Neymar et, comme à Barcelone, cherche plus souvent le latéral gauche. Par conséquent, l'ancien joueur du Real Madrid reconnaît se sentir un peu frustré.

Hakimi frustré par son rôle au PSG ?

« A Paris, c'est très différent : parfois vous courez et vous ne recevez pas le ballon ; ici, ils essaient de me chercher, ils savent l'importance que je peux avoir offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j'essaie de la rendre », confiait Achraf Hakimi dans les colonnes de MARCA . Une situation qi pousserait Achraf Hakimi à s'interroger sur son avenir. Selon les informations du Corriere dello Sport , en coulisses, le Marocain ne manquerait pas d'afficher sa volonté de revenir à l'Inter. « Si je le pouvais, je reviendrais à l'Inter. Je n'hésiterais pas », aurait lâché le Marocain en coulisses.

«Il serait particulièrement heureux à l'Inter»