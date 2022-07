Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux transferts XXL de Campos plombés par... Mourinho ?

Publié le 6 juillet 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Actuellement sans club, Paulo Dybala serait au coeur d'une bataille colossale entre plusieurs écuries européennes, dont le PSG et l'OM. Alors que l'Inter n'aurait pas fait le nécessaire pour s'offrir le joyau argentin, l'AS Rome essaierait de profiter de la situation. En effet, José Mourinho tenterait de convaincre Paulo Dybala de le rejoindre chez les Giallorossi et prévoirait de se servir de Nicolo Zaniolo pour financer son transfert.

Alors que son contrat avec la Juventus arrivait à terme le 30 juin 2022, Paulo Dybala n'a pas réussi à se mettre d'accord avec sa direction. Et alors qu'aucun autre club n'a bouclé son transfert, le joyau argentin est actuellement libre de tout contrat. Toutefois, Paulo Dybala ne devrait pas rester longtemps sans club. En effet, l'attaquant argentin affolerait l'Europe et serait courtisé par de nombreux clubs européens, que ce soit en Ligue 1 du côté du PSG ou de l'OM, en Angleterre - où Manchester United en pincerait pour lui - en Espagne avec l'Atlético qui aimerait le recruter ou encore en Italie, où toutes les grosses cylindrés s'intéresseraient à lui.

Mercato - PSG : Le Barça vend la mèche pour le prochain club de Lionel Messi ? https://t.co/RpDaUw7OoZ pic.twitter.com/dcDOzZFd2q — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

José Mourinho revient dans la course pour Paulo Dybala

Ce mercredi, La Repubblica a fait un point global sur la situation de Paulo Dybala. Et alors qu'il serait lassé d'attendre l'Inter - où Alexis Sanchez, Edin Dzeko et Joaquin Correa bloqueraient son arrivée - le joyau argentin commencerait à regarder ailleurs. D'ailleurs, comme l'a révélé le média italien, Paulo Dybala aurait toujours voulu tenter une aventure à l'étranger, et plus particulièrement en Espagne. Sachant que l'Atlético de Madrid serait sur ses traces, l'ex-numéro 10 de la Juventus verrait d'un très bon oeil l'idée de rejoindre les Colchoneros de Diego Simeone cet été. Toutefois, José Mourinho devrait faire tout son possible pour ne pas voir ce scénario se produire.

Le transfert de Dybala à la Roma débloqué par Zaniolo ?

Toujours selon La Repubblica , Paulo Dybala aurait la cote en Italie. Toutefois, les clubs sortiraient de la course un à un. Alors que l'Inter ferait toujours attendre le joyau argentin, le Milan AC semble avoir choisi Charles De Ketelaere (Bruges), tandis que Naples ne compterait pas dépasser le salaire de Kalidou Koulibaly, le joueur le mieux payé du club azzurro. Ainsi, l'AS Rome pourrait en profiter. En effet, José Mourinho pourrait convaincre Paulo Dybala avec un projet à long terme. Toutefois, le coach des Giallorossi doit trouver une solution pour se donner les moyens de ses ambitions. Et cette solution pourrait s'appeler Nicolo Zaniolo, une autre piste du PSG.

Le PSG peut perdre Dybala et Zaniolo à cause de Mourinho