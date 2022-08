Foot - Mercato - PSG

PSG : Ce transfert de dernière minute de Campos est fixé à 70M€

Alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi soir, Luis Campos tenterait de réaliser plusieurs coups de dernière minute. Malgré l'intransigeance de l'Inter pour Milan Skriniar, le conseiller football du PSG essaierait toujours de forcer le verrou nerazzurro. Toutefois, l'écurie lombarde continuerait de réclamer plus de 70M€ pour le transfert de Milan Skriniar.

Depuis le début du mercato estival, le PSG veut à tout prix s'offrir les services de Milan Skriniar. Toutefois, les Nerazzurri sont très durs en affaire, réclamant plus de 70M€ pour le transfert du défenseur slovaque.

PSG still trying for Milan Skriniar after agreeing terms with Inter defender. Inter have said they don’t now want to sell (repeatedly) but talks continue through intermediaries. Low percentage chance of success unless PSG pay €70m+, which they’ve been reluctant to do all window.