Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce grand nom du Barça qui interpelle Neymar pour son avenir !

Publié le 14 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il semblerait désormais heureux au PSG, Neymar aurait toujours la possibilité de rejoindre le FC Barcelone d’après Ivan Rakitic qui lui a d’ailleurs envoyé un message fort.

À l’instar de la dernière session estivale des transferts, le nom de Neymar risque d’être régulièrement lié au FC Barcelone. Les dirigeants blaugrana travailleraient en interne d’ores et déjà sur le retour de Neymar et songeraient à inclure Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé dans un éventuel deal. Alors qu’il était tout proche de quitter le FC Barcelone cet hiver, Ivan Rakitic est resté en Catalogne et apprécierait particulièrement l’idée de pouvoir rejouer avec son ancien coéquipier qui flambe en ce moment au PSG.

Rakitic veut rejouer avec Neymar !