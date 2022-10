Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est encore menacé pour le transfert de Skriniar

Publié le 5 octobre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, le PSG et Luis Campos avaient jeté leur dévolu sur Milan Skriniar. Sauf que l’Inter s’est toujours montré intransigeant et a fini par conserver le Slovaque cet été. D’ailleurs, les Nerazzurri feraient tout leur possible pour prolonger le contrat du défenseur de 27 ans, qui expire en juin prochain.

Après avoir considérablement dégraissé l’effectif du PSG, Luis Campos avait à coeur de recruter un nouveau défenseur central pour apporter plusieurs options à Christophe Galtier. Le conseiller sportif parisien avait alors ciblé Milan Skriniar. Mais l’Inter n’a jamais bougé de ses positions et a finalement gardé le Slovaque, dont le contrat expire en juin prochain.

Mercato - PSG : Campos a un énorme coup à jouer pour Skriniar https://t.co/APTPFl2I5A pic.twitter.com/PrWVFOCUDJ — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Skriniar

Malgré tout, Luis Campos considérerait toujours Milan Skriniar comme une priorité pour renforcer la défense de Christophe Galtier. Le conseiller sportif du PSG voudrait revenir à la charge dès janvier prochain. Toutefois, l’Inter ne compte pas se laisser faire et devrait faire tout son possible pour conserver le Slovaque.

