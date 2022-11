Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a un boulevard pour une vieille connaissance

Publié le 11 novembre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Luis Campos serait susceptible de se montrer omniprésent sur le marché des transferts lors des prochains mois dans le cadre du recrutement d’un nouvel attaquant. Alors que le conseiller football du PSG l’avait déjà recruté au LOSC, Victor Osimhen serait à nouveau dans son viseur, mais pas seulement.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait prendre la décision de lancer les grandes manoeuvres sur le marché des transferts pour recruter un nouvel attaquant, voire plusieurs. À l’instant T, le conseiller football du Paris Saint-Germain semblerait avoir coché plusieurs noms dans sa short-list comme Joao Felix, Dusan Vlahovic, Rafael Leao, Youssoufa Moukoko ou encore Victor Osimhen.

«Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe»

Recruté par les soins de Luis Campos au LOSC en 2019, Victor Osimhen n’a effectué qu’une seule saison à Lille avant de s’envoler au Napoli. Depuis, Osimhen s’est bâti une belle réputation sur le marché des transferts, au point où le conseiller football du PSG serait emballé par l’idée de l’attirer à Paris. Cependant, Tottenham et Manchester United seraient également sur les rangs pour l’international nigérian. L’occasion pour le sélectionneur du Nigéria de monter au créneau pour l’avenir de son attaquant star. « Il marque beaucoup et il est jeune. Ce n'est certainement pas facile, généralement un avant-centre trouve ce niveau plus tard. Mais il marque toujours des buts, en ce moment je ne pense pas me tromper si je dis que toutes les équipes du monde veulent l'acheter. Il sait comment presser, il sait comment marquer, il sait comment utiliser son corps : il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe ».

«Garder un tel joueur pour Naples ne sera pas facile»