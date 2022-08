Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a lancé les hostilités pour le transfert de Paredes

Publié le 4 août 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Leandro Paredes serait de plus en plus proche d'un départ du PSG. Alors que le joueur aurait trouvé un accord avec la Juventus, Luis Campos négocierait actuellement avec le club turinois. En effet, le conseiller football du PSG et la Juve chercheraient ensemble la bonne formule pour boucler le transfert de Leandro Paredes.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une nouvelle révolution au PSG en se séparant de Leonardo et de Mauricio Pochettino, avant de nommer Luis Campos et Christophe Galtier à leur place. Alors qu'il a déjà offert Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele au coach français, le nouveau conseiller football du PSG aurait également pour mission de dégraisser l'effectif du club.

🚨🗣️ Contacts ongoing between #Juventus and #PSG for Leandro #Paredes: the 2 clubs are working to find the right formula for the transfer of the 🇦🇷 player. ⚪️⚫️🤝 As reported, an agreement on personal terms with the midfielder is already reached. 🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato https://t.co/MqFwQ6J7YS — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 4, 2022

Un accord entre la Juve et Leandro Paredes pour un transfert

Alors que Christophe Galtier a déjà identifié ses indésirables, Luis Campos s'activerait en coulisses pour leur trouver un nouveau club. Et parmi les joueurs poussés vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes pourrait prendre la direction de la Juventus lors de ce mercato estival.

Pourparlers en cours entre le PSG et la Juve pour Leandro Paredes

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus serait déterminée à boucler le transfert de Leandro Paredes. D'ailleurs, la Vieille Dame aurait déjà fait un grand pas en avant sur ce dossier. En effet, le club emmené par Massimiliano Allegri aurait réussi à convaincre Leandro Paredes. Comme l'a indiqué le journaliste italien, la Juve aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec le joueur. Désormais, la Juventus n'aurait plus qu'à s'entendre avec le PSG, même si la tâche serait loin d'être facile.

Le PSG et la Juve cherchent la bonne formule pour le transfert de Paredes