Mercato - PSG : Ce départ qui se précise pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 28 septembre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Marcin Bulka ne s’écrira pas au PSG cette saison, le jeune portier polonais devrait très prochainement prendre la direction de l’Espagne pour y être prêté.

« On veut que Marcin Bulka prolonge son contrat et qu’en même temps il joue. Il doit jouer pour un autre club. On a beaucoup confiance en lui mais le plus important pour lui est qu’il joue une saison complète, pas seulement un match. Je pense que l’on va trouver une solution pour lui », a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse ce samedi avant la rencontre opposant le PSG à Reims. Ce faisant, le technicien allemand a confirmé que le jeune gardien de 20 ans allait prochainement partir en prêt, comme le10sport.com vous l’avait révélé. Plus encore, RMC Sport a par la suite annoncé que le Polonais pourrait prendre la direction de l’Espagne dans les jours à venir, et cela tend à se confirmer.

Direction la seconde division espagnole pour Marcin Bulka ?