Mercato - PSG : Bonne nouvelle si Mbappé s’en va

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc s'en aller libre à l'issue de la saison et devrait donc être remplacé par sa direction. Bradley Barcola, qui est en train de clairement monter en puissance sous les couleurs parisiennes, apparait comme un profil plausible. Et le jeune ailier a lâché une bonne nouvelle quant à son futur à long terme au PSG...

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le capitaine de l'équipe de France arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et rien ne garantit à ce jour qu'il prolongera. La direction du club de la capitale devra donc se pencher sur sa succession, et un profil semble pouvoir correspondre à celui de Mbappé dans le vestiaire : celui de Bradley Barcola (21 ans). Jeune, rapide, vif, technique... L'ancien crack de l'OL, recruté par le PSG pour 50M€ l'été dernier, semble avoir les épaules pour faire oublier Mbappé.

PSG : En attendant Mbappé, la star du Real Madrid adoube un «crack» ! https://t.co/71ta1o2TSo pic.twitter.com/X6Lao0GSFA — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Barcola, l'homme qui monte au PSG

Il faut dire que l'international espoirs français est en train de se faire une place de titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique au PSG, et enchaîne les performances convaincantes depuis plusieurs semaines. Mais surtout, alors que son contrat court jusqu'en 2028, Bradley Barcola n'est pas prêt de s'en aller...

« J’espère être là le plus longtemps possible ! »