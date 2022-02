Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a voulu plomber le recrutement de Leonardo !

Publié le 28 février 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma aurait pu suivre une trajectoire bien différente puisque le FC Barcelone a également tenté le coup avec le gardien italien.

« Je pense que le PSG a toujours été mon destin. Ils me suivaient depuis des années et m'ont toujours fait sentir leur intérêt. Donc ça devait être comme ça. Le président Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo m'ont non seulement fait comprendre qu'ils me voulaient vraiment, mais ils me font sentir chaque jour leur proximité », confiait récemment Gianluigi Donnarumma dans la presse italienne sur les coulisses de son arrivée au PSG l’été dernier, après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC. Mais le gardien transalpin aurait pourtant pu snober Leonardo pour un autre cador européen…

Barcelone a tout tenté pour Donnarumma

En effet, le quotidien espagnol AS a révélé dimanche que le FC Barcelone aurait tenté jusqu’au bout de faire capoter l’opération Donnarumma au PSG pour l’attirer dans ses rangs. Le président Joan Laporta, proche de Mino Raiola, aurait tout donné dans ce dossier, c’est finalement le gardien italien en personne qui a snobé l’intérêt du Barça pour retrouver Leonardo au PSG.