Mercato - PSG : Barça, Juve... Angel Di Maria va prendre sa décision

Publié le 17 juin 2022 à 23h00 par Axel Cornic

Alors qu’il va quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat, Angel Di Maria semble avoir deux pistes prestigieuses pour la saison prochaine. Il semblait en effet se diriger droit vers la Juventus, mais ces derniers jours l’irruption du FC Barcelone et surtout l’appel de Xavi lui auraient fait changer d’idée.

A 34 ans, pas question pour Angel Di Maria de rentrer en Argentine. Celui qui a disputé sept saisons avec le PSG et qui qui partir le 30 juin prochain, aimerait évoluer au moins une année de plus en Europe. Un club a très vite ouvert des négociations avec la Juventus, qui a toujours été à l’affut sur le marché des joueurs en fin de contrat. Pourtant, en Italie comme en Espagne on annonce qu’un tournant a eu lieu récemment, puisque Xavi aurait appelé Di Maria pour le convaincre de le rejoindre au FC Barcelone.

Di Maria va revenir à Paris pour décider

D’après les informations de Nicolo Schira, l’attente devrait bientôt être finie. Angel Di Maria devrait bientôt rentrer à Paris pour régler les derniers détails de son déménagement, mais surtout pour rencontrer les émissaires des deux clubs, afin de prendre une décision. Le journaliste italien rappelle que la Juventus lui aurait offert un contrat d’un, avec une année supplémentaire en option et un salaire de 7M€.