Mercato - PSG : Avant Messi, Leonardo a envisagé un coup XXL en Premier League !

Publié le 28 septembre 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que le nom de Paul Pogba est revenu avec insistance cet été au moment d’évoquer le mercato du PSG, Leonardo aurait songé à passer à l’action pour Jordan Henderson avant de se focaliser sur Lionel Messi.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a été très animé. Le club de la capitale est notamment parvenu à réaliser un coup magistral en s’attachant les services de Lionel Messi, libre de tout contrat après l’échec des négociations avec le FC Barcelone. Mais avant de mettre la main sur l’Argentin, Leonardo était focalisé sur un autre chantier. En effet, l’arrivée d’un milieu était espérée par le PSG, et la piste Paul Pogba semblait la plus chaude, mais un autre joueur de Premier League aurait été dans le collimateur des Parisiens.

Le PSG a sérieusement pensé à Henderson