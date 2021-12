Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas veut chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 18 décembre 2021 à 23h15 par A.C.

L’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas pourrait venir mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain, au cours de ce mercato hivernal.

Le visage du Paris Saint-Germain devrait encore changer au cours des prochains mois. Le club de la capitale pourrait en effet perdre Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin et qui ne semble pas du tout enclin à prolonger. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG suit notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski pour le remplacer, mais Leonardo semble avoir activé d'autres dossiers. En Italie on parle en effet d’un intérêt prononcé pour Dušan Vlahović de la Fiorentina, mais une nouvelle piste a fait surface tout récemment, avec Anthony Martial.

Aulas aimerait retrouver Martial à l’OL