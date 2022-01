Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arsène Wenger laisse la porte ouverte…

Publié le 24 janvier 2022 à 4h15 par T.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Arsène Wenger n’a pas totalement recalé le Qatar pour l’avenir.

Depuis l’arrivée du Qatar au PSG, le nom d’Arsène Wenger a souvent été évoqué, que ce soit pour être entraîneur ou bien pour devenir dirigeant dernièrement. Cependant, jusqu’à présent, malgré les bonnes relations entre chacun, l’arrivée de l’Alsacien à Paris n’a jamais pu se concrétiser. La porte est-elle alors définitivement fermée pour le PSG ? La question a été directement posée à Wenger.

« De prime abord, je dirais non… Mais… »