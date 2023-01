Mercato - PSG : Après Verratti, Campos va boucler un dossier initié par Leonardo

Thomas Bourseau

Marquinhos pourrait marcher sur les traces de Marco Verratti qui a prolongé son contrat au PSG la semaine dernière jusqu’en juin 2026. En ce qui concerne le capitaine du Paris Saint-Germain, il ne manquerait plus qu’à régler les derniers détails contractuels pour que sa prolongation devienne réalité. Un travail de longue haleine entamé par Leonardo d’après Le Parisien.

Depuis le 25 octobre dernier, le10sport.com vous affirme que les dossiers de prolongation de contrat avancent à grands pas au sein de la direction du PSG. Que ce soit Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Marco Verratti, qui a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 le 28 décembre dernier, ces trois dossiers étaient sur le bureau du club de la capitale. On se trouve même dans la dernière ligne droite pour Marquinhos et Kimpembe notamment toujours selon les informations du 10sport.com communiquées le 15 décembre dernier.

«On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible !»

Et ce n’est pas Marquinhos en personne qui dira le contraire. Après la défaite concédée par le Paris Saint-Germain face au RC Lens dimanche dernier (3-1), le capitaine du PSG confiait en zone mixte que son éventuelle prolongation était toute proche. « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! ».

Plus qu’une question de temps pour Marquinhos, derniers détails passés au crible

D’après les informations récoltées par Le Parisien , il ne resterait plus que quelques détails à voir entre le PSG et le clan Marquinhos pour que la prolongation en question devienne réalité. Parmi lesdits détails, il faudrait trouver un terrain d’entente sur la durée du contrat qui devrait soit le lier au PSG jusqu’à l’été 2026 ou à celui de 2027. Cependant, après de longs échanges entre les différentes parties, l’affaire serait particulièrement bien engagée et devrait déboucher sur un accord total prochainement.

Leonardo à la baguette, Campos à la conclusion