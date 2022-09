Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert au PSG, il se justifie

Publié le 26 septembre 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Cela n'a pas été simple pour lui et pourtant, Carlos Soler a bien quitté Valence pour le PSG cet été. Formé au sein du club Che, l'Espagnol a décidé de faire ses valises pour rejoindre le club de la capitale. Alors que les conditions n'étaient pas réunies pour continuer à Valence, Soler s'est laissé séduire par le projet du PSG et dévoile comment.

Depuis cet été, Carlos Soler est donc un joueur du PSG. A 25 ans, l'Espagnol a quitté son club de toujours, Valence, pour rejoindre les Champions de France. Un grand pas en avant pour le néo-protégé de Christophe Galtier. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Levante EMV , Carlos Soler en a dit plus sur comment il avait été convaincu de rejoindre le PSG.

« Ils m'ont convaincu de venir »

« J'ai parlé avec le directeur sportif et avec l'entraîneur. Ils m'ont dit qu'ils changeaient les choses en interne, qu'ils voulaient un projet ambitieux pour les prochaines années. Evidemment pour continuer à gagner la Ligue 1, la Coupe, mais pour aller aussi chercher la Ligue des Champions. Et avec ces objectifs en tête, avoir un effectif compétitif à tous les niveaux. J'ai parlé avec les deux (Campos et Galtier), ils m'ont convaincu de venir car il y avait beaucoup de matchs et que je jouerai. (...) Je n'ai pas signé un contrat d'un an où je dois me préoccuper si je joue dès le début. J'ai signé 5 ans, un contrat à long terme, en pensant grandir et jouer le plus possible durant cette période », a d'abord expliqué Carlos Soler.

« J'ai confiance en moi »