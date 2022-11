Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après leur transfert, le calvaire continue avant la Coupe du monde

L'été dernier, le PSG a décidé de se lancer dans une grosse vague de départs. C'est ainsi que le contrat d'Angel Di Maria n'a pas été prolongé et il s'est engagé à la Juventus. Rapidement, le Fideo a été rejoint par son compatriote et ami Leandro Paredes, qui est lui prêté par le PSG. Mais les deux Argentins connaissent une première partie de saison plus que compliquée. Ce qui n'est pas de bon augure à quelques jours de la Coupe du monde.

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait rapidement décidé d'alléger son effectif. C'est dans cette optique que la première décision importante qui a été prise concernait Angel Di Maria. En fin de contrat, le Fideo disposait d'une option pour prolonger, mais il fallait l'accord des deux parties. Et bien que l'Argentin ait toujours affiché sa volonté de rester, le PSG voulait tourner la page. L'ancien joueur du Real Madrid s'est donc engagé à la Juventus. Et il a rapidement été rejoint par son ami Leandro Paredes. Le milieu de terrain de l'Albiceleste n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier et a donc été prêté à la Juve. Et alors que tout était bien parti pour les deux Argentins, cela n'a pas duré longtemps.

Di Maria et Paredes en plein cauchemar à la Juve

En effet, bien que très apprécié par Massimiliano Allegri, Leandro Paredes, qui était titulaire indiscutable jusqu'au début du mois d'octobre, a payé ses prestations insipides a été écarté du onze de départ, avant de se blesser. L'ancien Romain sera d'ailleurs absent pour ses retrouvailles avec le PSG mercredi soir. Cas de figure similaire pour son compatriote. S'il a été plutôt bon lorsqu'il a joué, Angel Di Maria a enchaîné les pépins musculaires. Le Fideo n'a disputé que 333 minutes depuis son arrivée à la Juve pour un total de 5 titularisations. Bien trop peu pour un joueur aussi important qui manquera aussi le choc face au PSG, après avoir déjà raté ses retrouvailles avec le Parc des Princes.

Danger pour la Coupe du monde ?

Un scénario catastrophe pour les deux anciens joueurs du PSG, d'autant plus que la Coupe du monde approche à grands pas. Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine dévoilera sa liste le 12 novembre, et l'Albiceleste fera son entrée en lice 10 jours plus tard contre l'Arabie Saoudite. Angel Di Maria, qui disputera sa dernière Coupe du monde, et Leandro Paredes sont deux cadres de la sélection argentine, et même s'ils sont remis pour aller au Qatar, il est peu probable qu'ils soient à 100%.