PSG : Après leur transfert, ils ne regrettent rien

Publié le 22 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a déjà bouclé de nombreux départs. Et alors que plusieurs joueurs semblaient réticents à l'idée de quitter le club de la capitale, plusieurs d'entre eux sont désormais ravis de démarrer une nouvelle aventure. C'est notamment le cas de Thilo Kehrer à West Ham, Arnaud Kalimuendo à Rennes ou encore Georginio Wijnaldum à l'AS Roma.

L'un des objectifs prioritaire du PSG cet été était de dégraisser son effectif, jugé trop important par Christophe Galtier. Pour le moment, le dégraissage n'est pas terminé, mais a déjà été bien entamé. Et pourtant, ce n'était pas gagné compte tenu de la volonté de plusieurs joueurs de rester à Paris où les conditions sont plus avantageuses qu'ailleurs. Finalement, parmi ceux qui ont accepté de partir, il ne semble pas y avoir beaucoup de regrets.

Kehrer a rejoint «la meilleure ligue du monde»

En effet, Thilo Kehrer, qui s'est engagé avec West Ham jusqu'en 2026, s'est réjoui de son transfert. « Je suis très heureux de signer pour West Ham United. C'est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League. [...] J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer au club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre plaisir à jouer pour West Ham », assurait l'international allemand sur le site officiel des Hammers .

Kalimuendo «ne regrette rien dans la vie»

Même son de cloche du côté d'Arnaud Kalimuendo qui a lui rejoint le Stade Rennais. « C’est mon père qui m’a mis au courant de l’intérêt du Stade Rennais. Quand il m’en a fait part, j’étais flatté. J’ai énormément suivi Rennes la saison passée. C’est un football qui me plait. Quand l’équipe s’est présentée, il n’y a pas eu de doutes. J’étais content de me dire que j’avais la possibilité de rejoindre un club comme celui là. Je n’ai pas hésité. Je voulais continuer mon développement. Je voulais aussi jouer l’Europe. Je savais que Renne répondait à ces éléments. C’est la meilleure décision que j’ai prise pour moi et pour le club. Des regrets de ne pas m’être imposé au PSG ? Non, je ne regrette rien dans ma vie », expliquait l'attaquant formé au PSG lors de sa présentation officielle.

Wijnaldum très excité de rejoindre la Roma