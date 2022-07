Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il snobe Luis Campos, l'avertissement tombe

Publié le 7 juillet 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Déçu de ne pas figurer dans le groupe de Christophe Galtier pour la reprise, Edouard Michut aurait snobé Luis Campos qu'il était supposé rencontrer ce mercredi pour évoquer sa situation au PSG. Alors qu'un nouveau rendez-vous aurait été programmé ce jeudi, le crack de 19 ans aurait reçu un avertissement adressé en main propre par le nouveau conseiller football du PSG.

Habitué à s'entrainer avec l'équipe première la saison dernière, Edouard Michut n'a pas été choisi par Christophe Galtier pour figurer dans son groupe de reprise. Alors que Luis Campos aurait organisé une rencontre avec lui pour faire le point sur sa situation, le crack du PSG aurait décidé de ne pas se présenter au rendez-vous, et ce, sans prévenir le nouveau conseiller football parisien au préalable.

Après avoir snobé Luis Campos, Edouard Michut l'a rencontré ce jeudi

Interrogé par RMC Sport , l'agent d'Edouard Michut s'est positionné sur le choix de son protégé de boycotter sa réunion avec Luis Campos. « Édouard Michut est très attaché au Paris Saint-Germain, Luis Campos connaît les raisons de sa non venue, je n’ai rien de plus à dire » , a expliqué Philippe Lamboley.

Luis Campos a adressé un avertissement à un Edouard Michut remonté