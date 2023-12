Mercato - PSG : Annoncé à Paris, un crack se lâche sur son avenir

Alexis Brunet

Le PSG aurait déjà bouclé un transfert pour cet hiver avec l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Mais ce dernier ne sera sans doute pas le seul Brésilien à rejoindre Paris. En effet, le club de la capitale est annoncé très proche de Gabriel Moscardo, milieu de terrain du Corinthians. Le joueur de 18 ans s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir.

Malgré un mercato estival très copieux, le PSG veut encore effectuer quelques retouches à son effectif. Le club de la capitale recherche en priorité un joueur défensif, et il aurait trouvé chaussure à son pied. Le champion de France se serait déjà mis d'accord avec Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo. Le Brésilien devrait débarquer le 27 décembre à Paris, et il passera sa visite médicale dans la foulée. Son transfert est estimé à 20M€.

Moscardo est proche du PSG

En plus d'un défenseur, le PSG désire recruter un milieu de terrain. Pour ce poste un nom ressort depuis plusieurs semaines, il s'agit de celui de Gabriel Moscardo. Le joueur du Corinthians est très apprécié par Luis Campos qui est déjà allé le voir au Brésil. Là aussi le deal pourrait être bouclé rapidement, mais il reste à savoir si le joueur de 18 ans débarquerait cet hiver, ou bien l'été prochain.

«Ma réalité aujourd’hui est celle des Corinthians»