Mercato - PSG : Ancelotti, tactique… Le vestiaire est prévenu pour Galtier

Publié le 25 juin 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Dans les prochaines heures, le PSG devrait nommer Christophe Galtier en tant qu'entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Un profil qui pourrait surprendre, mais Mevlut Erdinç qui a évolué sous les ordres du technicien français à l'ASSE, valide totalement ce choix.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du PSG comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Ce sera donc très probablement Christophe Galtier. L'actuel entraîneur de l'OGC Nice devrait donc débarquer sur le banc parisien, un choix qui ne manque pas de faire parler. Mais selon Mevlut Erdinç, qui a évolué sous les ordres de Christophe Galtier à l'ASSE, l'ancien coach du LOSC a parfaitement sa place au PSG, au point de le comparer à Carlo Ancelotti.

«Galtier prend exemple sur Ancelotti»