Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà à la traîne pour ce protégé de Simeone…

Publié le 22 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Appréciant le profil de Kieran Trippier, le PSG devrait cependant se frotter à Manchester United, bien décidé à tenter sa chance avec le défenseur de l’Atletico de Madrid.

Serge Aurier, Emerson Royal, Hector Bellerin, Ricardo Pereira… Les options semblent se multiplier pour la direction sportive du PSG au sujet de la position de latéral droit. Et à en croire la presse britannique, Leonardo et les dirigeants parisiens s’intéresseraient également au profil de Kieran Trippier, ancien joueur de Tottenham qui évolue à présent à l’Atletico de Madrid. Cependant, son départ serait une réelle possibilité selon différents médias. La chance du PSG ? Manchester United serait bien décidé à mettre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain avec Kieran Trippier.

Trippier, priorité de Manchester United pour le poste de latéral droit