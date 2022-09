Foot - Mercato - PSG

À peine révélée, cette rumeur de transfert sur Mbappé est démontée

Publié le 16 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

À la lumière des dernières informations divulguées dans la presse concernant un potentiel statut d’agent libre pour Kylian Mbappé à l’été 2024, la presse s’est enflammée pour un départ de l’attaquant du PSG à cette période et notamment à Manchester United. Fabrizio Romano a cependant tenu à démentir un tel rapprochement pour le moment.

Il a été le gros feuilleton de la saison dernière et ce, jusqu’à la toute fin de la saison. Alors qu’il semblait être amené à s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de son ancien contrat au PSG qui expirait le 30 juin dernier, Kylian Mbappé s’est finalement présenté avec Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des princes le 21 mai dernier pour le compte de la dernière journée de Ligue 1 afin d’annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. De quoi faire enrager le Real Madrid et surtout la Liga qui a déposé une plainte envers le PSG.

Mbappé pourrait finalement être libre en 2024

Et alors qu’il semblait être lié jusqu’en juin 2025 au PSG, il semblerait que Kylian Mbappé ait pris le soin de se mettre d’accord avec le Paris Saint-Germain afin qu’il ait la possibilité de décider si oui ou non il activerait l’option pour une année supplémentaire à l’été 2024 selon L’Équipe . De quoi relancer le feuilleton puisque l’été prochain, il ne serait plus qu’à une année de l’expiration de son contrat.

Klopp a toujours apprécié Mbappé...

Et en Angleterre, on se mettrait à rêver d’une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. Jürgen Klopp avouait en conférence de presse au printemps dernier qu’il admirait les qualités du champion du monde tricolore avant qu’il ne prolonge son contrat au PSG. Le10sport.com vous révélait même en avril 2020 que l’entraîneur de Liverpool avait contacté le père du joueur afin de prendre la température.

« Il n’y a rien entre Manchester United et Kylian Mbappé »