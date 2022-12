Mercato - PSG : À Madrid, le tapis rouge est déroulé pour Mbappé

Thomas Bourseau

Bien que Kylian Mbappé ait prolongé son contrat au PSG au printemps dernier, son transfert ne serait pas utopique à la prochaine intersaison. Et en Espagne, on a la certitude que son arrivée au Real Madrid est imminente.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG à la prochaine intersaison ? Certes, le champion du monde tricolore a signé une prolongation de contrat en mai dernier jusqu’en juin 2025. Cependant, comme The Athletic l’a souligné la semaine dernière, la dernière année du bail en question ne serait qu’optionnelle et il faudrait que Mbappé donne son aval au PSG pour l’activer.

Le Real Madrid de retour à la charge pour Mbappé ?

De quoi pousser le PSG à prendre en considération une vente à un prix d’or l’été prochain toujours selon The Athletic. Le Real Madrid ne serait pas contre tenter sa chance une quatrième fois pour Kylian Mbappé. Selon les informations de SPORT , le Real Madrid ne serait prêt à lancer une offensive que si Mbappé était prêt à s’asseoir sur une bonne partie de son salaire actuel au PSG et s’il était prêt à se fondre dans la masse au sein du vestiaire.

