Mercato : Polémique à Marseille, c’est le jackpot pour l’OM ?

À Marseille, du point de vue du Maire Benoît Payan, Mason Greenwood était tout sauf le bienvenu en raison de ses antécédents violents envers sa compagne et mère de son enfant Harriet Robson. Pour autant, l’OM a officialisé son transfert à 31,6M€ qui a fait les affaires de Manchester United, mais aussi des dirigeants phocéens. Explications.

Depuis plusieurs semaines et l’annonce de The Athletic concernant un intérêt de l’OM pour Mason Greenwood, l’opération a fait polémique à Marseille. Que ce soit certains supporters et observateurs ou plus précisément le Maire de Marseille Benoît Payan qui faisait clairement savoir à RMC début juillet qu’il ne voulait pas voir celui qui avait « massacrer sa femme » être un joueur de l’OM où il « n’a pas sa place ». Pour rappel, Mason Greenwood a certes accueilli avec sa compagne Harriet Robson une fille ces derniers jours. Mais par le passé, l’ailier anglais de 22 ans a été l’auteur d’agressions sexuelles et physiques envers Robson.

«Je ne souhaite entrer dans aucune polémique»

De quoi former une grosse polémique autour de son transfert à l’OM qui a été officialisé jeudi après que l’Olympique de Marseille et Manchester United aient trouvé un consensus pour un transfert à 31,6M€. De passage en conférence de presse vendredi dans le cadre de sa présentation comme nouveau numéro 10 de l’OM, Mason Greenwood tenait le discours suivant sur la polémique. « Évidemment, je suis au courant de ce débat et je comprends la question. Je ne souhaite entrer dans aucune polémique. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet l’année dernière, c’est maintenant derrière nous ».

Greenwood : «Le maillot est super et je suis fier de le porter»

Dans la foulée de son point presse, Mason Greenwood s’est rendu aux Goudes avec le service marketing de l’OM afin de livrer sa première interview face à la mer. « Ce premier jour était excitant pour moi. Toutes ces nouvelles personnes, le staff… C’est une super journée. Le maillot est super et je suis fier de le porter ».

«Les dirigeants marseillais sont très satisfaits de la façon dont l'opération a été structurée»

Et il n’y aurait pas que Mason Greenwood qui exprime de la fierté concernant son transfert à l’OM. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient particulièrement emballés et euphoriques à ce sujet. « Le deal pour Greenwood peut atteindre 31,6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants marseillais sont très satisfaits de la façon dont l'opération a été structurée et estiment avoir obtenu des conditions favorables de la part de Manchester United, une grande partie du paiement étant conditionnée par les performances ». a confié Duncan Castles, journaliste du Times, pour The Transfers Podcast. Le ton est donné.