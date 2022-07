Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pochettino viré par le PSG, un avenir radieux l’attend

Publié le 6 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Comme attendu depuis plusieurs semaines maintenant, c’est terminé entre Mauricio Pochettino et le PSG. Arrivé en janvier 2021 dans la capitale française, l’Argentin n’a jamais réussi à convaincre et fini par être remercié. Un mal pour un bien pour Pochettino ? En effet, un avenir radieux pourrait bien l’attendre. Explications.

C’est officiel depuis ce mardi, Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. En effet, dans un communiqué, le club de la capitale a annoncé sa séparation avec l’Argentin, qui avait pourtant encore un an de contrat. « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. (…) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », pouvait-on lire dans ce communiqué. A 50 ans, le natif de Murphy se retrouve libre et à la recherche d’un nouveau club. Et si l’on se fie aux derniers entraîneurs qui ont quitté le PSG, Pochettino peut envisager le meilleur.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

La Ligue des Champions… avec Chelsea pour Tuchel

Prédécesseur de Mauricio Pochettino au PSG, Thomas Tuchel avait été remercié par Leonardo le jour de Noël, en 2020. Un scénario terrible pour l’Allemand, qui avait pourtant permis au club de la capitale d’atteindre sa première finale de Ligue des Champions, bien que celle-ci avait été perdue face au Bayern Munich. Mais Tuchel n’aura pas mis longtemps avant de rebondir, et de quelle manière. En effet, quelques semaines seulement après son départ du PSG, le natif de Krumbacht débarque sur le banc de Chelsea et réussit ce que les dirigeants parisiens rêvaient, à savoir remporter la Ligue des Champions.

Emery retrouve le succès loin du PSG

A l’instar de Thomas Tuchel, Unai Emery a lui aussi retrouvé le succès loin du PSG. Nommé entraîneur du club de la capitale afin de lui faire passer un cap sur la scène européenne, l’Espagnol, fort de ses succès en Europa League, n’avait toutefois pas réussi à sa mission. En 2016, Emery a alors quitté le PSG. Si cela ne s’est pas très bien passé pour lui sur le banc d’Arsenal, il a retrouvé le succès du côté de Villarreal. En 2021, il a en effet remporté une nouvelle fois l’Europa League et il y a quelques mois, il atteignait le dernier carré de la Ligue des Champions avec le Sous-Marin Jaune.

Ancelotti au sommet

Entraîneur du PSG de 2011 à 2013, Carlo Ancelotti a lui aussi brillé une fois qu’il a quitté le banc du club de la capitale. De 2013 à 2015, il est ainsi à la tête du Real Madrid avec qui il remporte la Ligue des Champions en 2014. De quoi certainement donner des regrets au PSG. Direction ensuite le Bayern Munich où il est sacré champion d’Allemagne en 2017. Ancelotti connait par la suite des expérience à Naples puis à Everton, avant qu’il ne revienne au Real Madrid l’été dernier. Et quel retour pour Carlo Ancelotti puisqu’au terme d’une énorme saison, il a réussi à remporter la Liga et une nouvelle Ligue des Champions avec la Casa Blanca, éliminant notamment le PSG en huitième de finale au terme d’un match retour fou au Bernabeu.