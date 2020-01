Foot - Mercato

Mercato : Paul Le Guen révèle des discussions avec… Ben Arfa !

Publié le 27 janvier 2020 à 22h44 par A.D. mis à jour le 27 janvier 2020 à 22h58

Sans club depuis son départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa aurait pu rejoindre Le Havre. Paul Le Guen, le coach du HAC, a annoncé qu’il y avait eu des contacts entre sa direction et son ancien protégé du côté de l’OL.