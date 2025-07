Mercato - Paris FC : Il retourne sa veste pour une histoire d’argent !

Ambitieux sur ce mercato estival, le Paris FC s’activait depuis plusieurs semaines sur le transfert de Benjamin André. Milieu de terrain expérimenté du LOSC, il souhaitait d’ailleurs rejoindre le promu. Alors que ça commençait à se tendre entre les Dogues et leur joueur, Benjamin André… a finalement prolongé. Une histoire d’argent ?

Séduit par le projet proposé par le Paris FC, Benjamin André était annoncé comme déterminé à l’idée de quitter le LOSC pour rejoindre le PFC. Mais voilà que ce samedi, le protégé de Bruno Génésio a prolongé avec les Dogues. « Il y a de la joie, de la fierté aussi. Je suis très content de poursuivre l’aventure, avec tout ce qu’on a vécu ici. J’espère qu’on aura encore de belles choses à vivre ensemble. Je ferai ce que je sais faire, tout donner sur le terrain. Je tiens vraiment à remercier le club, le président et les supporters. Et je dédie ce moment aux amoureux du LOSC parce que c’est une confiance et un amour réciproques. On le sent tous les week-ends, chaque match, ils sont derrière nous. C’est plus qu’un club, le LOSC c’est ma famille ! Allez le LOSC ! », a confié André après avoir signé jusqu’en 2028.