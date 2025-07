Mercato : Pacho à l’OM, c’est confirmé !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’After Foot sur RMC, Nicolas Cougot, journaliste spécialiste du football sud-américain, a dressé le portrait de Joel Ordóñez, qui pourrait être la prochaine recrue de l’OM. Un joueur qui dans sa trajectoire ressemble beaucoup à son compatriote et défenseur du PSG Willian Pacho, eux qui viennent tous les deux de l’Independiente del Valle.

« C’est un profil hyper intéressant. Il peut jouer central, mais aussi dans le couloir droit. Dans les derniers matchs de la sélection, il est dans le couloir droit », a confié Nicolas Cougot , journaliste pour Lucarne Opposée et spécialiste du football sud-américain, dans l’After Foot sur RMC à propos de Joel Ordóñez . Un joueur qui lui rappelle celui du PSG , Willian Pacho (23 ans), lui aussi international équatorien et issu du centre de formation de l’ Independiente del Valle .

« Dans la trajectoire et la comparaison, c’est proche de Pacho »

« Pas dans le profil, mais dans la trajectoire et la comparaison, c’est proche de Pacho. C’est quelqu’un qui ne fait pas de bruit, mais qui fait le travail et s’impose finalement assez naturellement dans le jeu. On pense jamais qu’il est recruté pour être le titulaire et puis une fois sur le terrain ça devient tellement évident qu’il est dans le 11. C'est un peu dans le même esprit que Pacho, solide dans les duels, solide techniquement. Ça vient de la même école. C’est un joueur hyper intéressant », a ajouté Nicolas Cougot.