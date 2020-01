Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait déjà tranché pour l’avenir de Germain !

Publié le 13 janvier 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

Désormais ciblé par le Stade Rennais, Valère Germain pourrait avoir une occasion de se relancer en Bretagne. Mais l’OM n’aurait aucunement l’intention de se séparer de son attaquant…

Après le FC Nantes, c’est un autre club de l’Ouest qui en pincerait pour Valère Germain ! Comme l’a révélé Ouest-France ce lundi matin, le Stade Rennais aurait évoqué le profil du buteur de l’OM pour renforcer son secteur offensif, une priorité pour ce mercato hivernal. D’ailleurs, alors qu’il se retrouve barré par Dario Benedetto à l’OM, Germain aurait ainsi une belle occasion de se relancer. Mais la tendance serait claire dans ce dossier…

Germain retenu par l’OM ?