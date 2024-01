Mercato - OM : Viré par le PSG, il écarte un gros transfert à Marseille

Jean de Teyssière

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel est depuis devenu entraîneur du Bayern Munich et souhaite aujourd'hui mettre la main sur un latéral droit. Un temps évoquée, la piste menant à Jonathan Clauss ne semble plus d'actualité en Bavière, alors que l'entraîneur allemand aurait donné son aval pour un autre joueur.

Le mercato marseillais aurait pu prendre un nouveau tournant. Après le départ du latéral gauche Renan Lodi cet hiver pour Al-Hilal, l'OM aurait pu perdre son latéral droit, Jonathan Clauss. L'ancien Lensois est pisté par le Bayern Munich, qui devrait, sauf retournement de situation, ne pas tenter le coup.

Clauss intéresse le Bayern Munich

Depuis plusieurs mois, Jonathan Clauss a retrouvé son niveau de jeu et enchaîne les bonnes prestations avec l'OM et l'équipe de France. L'ancien latéral droit du RC Lens fait l'objet de convoitises, notamment du Bayern Munich. Mais il ne devrait pas bouger de la cité phocéenne.

Mercato - OM : Un joueur s’est décidé pour son transfert ! https://t.co/pcW7AKwC63 pic.twitter.com/UqXRfqoC3A — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Tuchel veut Trippier

En effet, selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich aurait deux priorités cet hiver pour le poste de l'arrière droit : Nordi Mukiele et Kieran Trippier. Thomas Tuchel et le Bayern Munich seraient en discussions avec Newcastle pour le joueur anglais. La piste Clauss ne serait elle plus d'actualité.