Mercato - OM : Valentin Rongier a pris de gros risques…

Publié le 30 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Durant l’intersaison, Valentin Rongier a quitté le FC Nantes pour l’OM. Un choix avec lequel le milieu de terrain voulait se mettre en danger…

Après Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier a donc été la 3ème recrue de l’été à l’OM. Capitaine du FC Nantes, le milieu de terrain a donc ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière en rejoignant l’effectif d’André Villas-Boas. Après des débuts délicats, le Français est aujourd’hui indéboulonnable dans le 11 marseillais. Rongier a donc réussi son pari pour le moment en trouvant sa place. Des risques qui étaient bel et bien prémédités.

« Un challenge excitant, mais risqué »