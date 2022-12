Mercato - OM : Une réponse imminente pour ce coup à 0€ de Longoria ?

Axel Cornic

Grand connaisseur de la Serie A, Pablo Longoria semble avoir un rêve fou pour l’été 2023. Le président de l’Olympique de Marseille serait en effet sur les traces de Stefan de Vrij, dont le contrat avec l’Inter se termine dans seulement quelques mois. A 30 ans et après plusieurs saisons passées en Italie, le défenseur néerlandais pourrait se laisser tenter par un nouveau défi.

Après avoir totalement modifié la défense cet été, Pablo Longoria pense déjà à des nouvelles arrivées dans ce secteur. Tout récemment, la piste Stefan de Vrij a fait surface pour l’OM, qui pourrait notamment s’appuyer sur la fin de son contrat et des négociations de prolongation pas vraiment fluides avec l’Inter.

Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme appel avant le mercato https://t.co/GEsMkbB7bp pic.twitter.com/FCD75S9BEl — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

De Vrij veut rencontrer Inzaghi

D’après les informations de TMW , l’avenir de Stefan de Vrij devrait se décider au cours des prochains jours. Le Néerlandais souhaiterait rencontrer son entraineur Simone Inzaghi, afin de discuter de son temps de jeu dans le futur, mais également de l’évolution du projet du club. Seulement après, il prendra une décision concernant son avenir.

Tottenham et l’Atlético également dans le coup

Alors qu’il semblait être revenu un pilier du club milanais avec Antonio Conte, De Vrij a vu sa situation changer au fil des mois après l’arrivée d’Inzaghi. Récemment, la presse italienne a commencé de plus en plus à évoquer ses envies de départ, mais l’OM n’est pas la seule option puisque Tottenham et l’Atlético de Madrid seraient également sur ses traces.