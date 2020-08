Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre à 4,5M€ dégainée pour une pépite grecque ?

Publié le 24 août 2020 à 7h00 par Th.B.

Pourtant intéressé par le profil de Dimitrios Giannoulis, l’OM n’aurait pas entrepris une démarche concrète pour le recruter à l’inverse de Newcastle.

Afin de faire souffler Jordan Amavi, l’OM scruterait le marché dans l’optique de trouver un latéral gauche. La direction sportive du club phocéen aurait coché plusieurs noms dans sa short-list, dont celui de Dimitrios Giannoulis. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’arrière du PAOK Salonique serait une possibilité pour l’OM qui devrait cependant se frotter à l’ASSE, le Stade Rennais ou encore Watford d’après Sportime . Cependant, Newcastle United pourrait bien rafler la mise dans cette opération.

Newcastle est passé à l’action, pas l’OM