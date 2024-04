Mercato - OM : Une légende s'annonce au club l'an prochain ?

Thibault Morlain

D'abord nommé à l'OM en tant que conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin est devenu il y a quelques mois l'entraîneur de la réserve du club phocéen. Un rôle qu'apprécie énormément la légende olympienne qui ne s'imagine pas partir de sitôt pour le moment. Pour Papin, l'avenir s'écrirait bel et bien du côté de l'OM avec la réserve.

Joueur mythique de l'OM entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin n'a pas coupé les ponts avec le club phocéen. Loin de là. En effet, en novembre 2022, Pablo Longoria le fait revenir à Marseille en tant que son conseiller. Et un an plus tard, c'est un nouveau rôle qui a été confié à Papin, celui d'entraîneur de la réserve de l'OM.

« Je ne vois pas pourquoi ça s’arrêterait »

Interrogé par Le Parisien ce mercredi, Jean-Pierre Papin a fait une confidence sur son avenir à l'OM. L'entraîneur de la réserve a alors lâché : « Pour l’instant, je suis très content d’être là, ça se passe bien donc je ne vois pas pourquoi ça s’arrêterait ! Je me contente juste de mon rôle avec les jeunes, c’est déjà bien compliqué comme ça ».

Papin refuse de succéder à Gattuso