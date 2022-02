Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse perte déjà confirmée pour le projet McCourt ?

Publié le 2 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara n’a finalement pas été vendu au cours du mercato hivernal. Il malgré sa grosse valeur marchande, il se dirige donc vers un départ libre en fin de saison…

Interrogé le 20 janvier dernier en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria n’excluait pas une vente de Boubacar Kamara avant la clôture du mercato hivernal pour éviter de le voir partir libre en fin de saison, sans toucher la moindre indemnité de transfert : « Dans la logique, si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club, tout peut arriver. On va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat », indiquait alors le président de l’OM. Sauf que malgré des approches de l’Atlético de Madrid, Kamara n’a pas été vendu en janvier, et l’issue de ce feuilleton semble donc inéluctable.

L’OM parti pour ne rien toucher avec Kamara

Comme l’a indiqué La Provence mardi dans ses colonnes, Boubacar Kamara se dirige désormais vers un départ libre de l’OM en juin prochain puisqu’une éventuelle prolongation de son contrat ne semble plus du tout à l’ordre du jour. Et le projet McCourt verrait donc, dans ce cas de figure, s’en aller gratuitement l’un de ses éléments disposant pourtant d’une forte valeur marchande.