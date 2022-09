Foot - Mercato - OM

OM : Une grosse décision bientôt prise pour le transfert de Milik ?

Publié le 27 septembre 2022 à 13h10 par Bernard Colas mis à jour le 27 septembre 2022 à 13h55

Après une saison et demie à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a été prêté cet été à la Juventus. Le Polonais réalise des débuts convaincants du côté de Turin, de quoi donner des idées aux dirigeants. Selon la presse italienne, la Juve songe en effet à lever l’option d’achat de l’attaquant, estimée à 7M€.

Cet été, l’Olympique de Marseille a connu un nouveau mercato animé avec douze arrivées. Dans le sens des départs, cela a également bougé avec notamment le prêt d’Arkadiusz Milik à la Juventus. N’entrant pas forcément dans les plans d’Igor Tudor, le Polonais a retrouvé la Serie A et se montre intéressant sous ses nouvelles couleurs.

La Juve envisage déjà un transfert de Milik

Au cours de ses huit matches sous le maillot de la Juventus, Arkadiusz Milik a trouvé le chemin des filets à 3 reprises, des débuts qui séduisent les dirigeants du club turinois. Selon le Corriere di Torino et la Gazzetta dello Sport , la Juve songe déjà à lever l’option d’achat de l’attaquant en fin de saison si celui-ci poursuit sur sa lancée.

« C'est un moment spécial dans ma vie »