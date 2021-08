Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une condition est posée pour cette future vente !

Publié le 12 août 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le FC Séville garderait un oeil avisé sur la situation de Boubacar Kamara, le club andalou devrait mener à bien deux opérations avant de pouvoir dégainer pour le joueur formé à l’OM.

Président de l’OM, Pablo Longoria cultiverait le désir de se séparer de quelques joueurs d’ici la fin du marché des transferts après avoir considérablement renforcé l’effectif de Jorge Sampaoli. Boubacar Kamara ferait partie des joueurs susceptibles d’être poussés vers la sortie cet été. D’ailleurs, le minot marseillais disposerait déjà d’une porte de sortie concrète avec le FC Séville qui serait prêt à débourser une indemnité pour son transfert dans le cas où Jules Koundé serait vendu. Chose qui n’est pour le moment pas d’actualité puisque le directeur sportif andalou Monchi a fait savoir que le club ne disposait d’aucune offre pour Koundé.

Séville n’est pas sorti de l’auberge pour Kamara