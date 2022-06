Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ancienne star du Real Madrid séduite par le projet McCourt ?

Publié le 30 juin 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid ce 30 juin, Marcelo souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe encore quelques années. Il aurait vraisemblablement reçu plusieurs offres, mais seulement quelques-unes semblent vraiment l’intéresser... et celle de l’Olympique de Marseille en ferait partie !

Ça commence à bouger autour de l’Olympique de Marseille. Alors que le prêt de William Saliba a pris fin, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont bouclé l’arrivée de son remplaçant. Il s’agit d’Isaak Touré, qui a rejoint l’OM dans le cadre d’une opération évaluée à 7M€. Mais d’autres recrues devraient bientôt arriver.

Mercato - OM : Après Alvaro, un autre contrat bientôt résilié ? https://t.co/N0LKeJpNdV pic.twitter.com/Inu5nHkJZ2 — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Le duo formé par Longoria et Ribalta s’active

Avec le départ de Boubacar Kamara, les dirigeants de l’OM s’efforcent de lui trouver rapidement un remplaçant à la hauteur et après l’échec Axel Witsel, deux options se dessinent. L’une mène à Jordan Veretout, déjà approche par Pablo Longoria plus tôt cette saison, tandis que l’autre concernerait Matias Vecino. Selon Sky Sport Italia , l’Uruguayen en fin de contrat avec l’Inter serait particulièrement apprécié par Jorge Sampaoli.

Marcelo penserait sérieusement à l’OM