Mercato - OM : Pol Lirola force à la main de Pablo Longoria !

Publié le 14 août 2021 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 14 août 2021 à 9h32

Même s’il se heurte pour l’instant aux demandes de la Fiorentina, l’OM continuerait de travailler de concert avec Pol Lirola pour convaincre le club italien de céder le latéral droit espagnol avant la clôture du mercato estival.

Il est le dossier prioritaire sur le bureau de Pablo Longoria. Mais il n’est toujours pas conclu. La venue de Pol Lirola à l’OM est une histoire de longue date et cela pourrait continuer encore pour quelques jours, voire jusqu'à la fin du mercato. La Fiorentina et l’OM tardent à se mettre d’accord sur les conditions du transfert. Le joueur quant à lui travaille de concert avec le club marseillais pour parvenir enfin à trouver une solution.

Lirola a repoussé les avances de l’Atalanta