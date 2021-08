Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli envoie un message très clair à Pablo Longoria !

Publié le 14 août 2021 à 5h00 par T.M.

A l’occasion de ce mercato estival, Jorge Sampaoli en veut encore plus. Et l’entraîneur de l’OM l’a bien fait savoir à Pablo Longoria.

Afin de jouer sur tous les tableaux, l’OM s’est considérablement renforcé à l’occasion de ce mercato estival. En effet, depuis l’ouverture du marché, Pablo Longoria s’est démené pour offrir pas moins de 8 recrues à Jorge Sampaoli. Mais cela ne serait pas assez aux yeux de l’Argentin. Comme l’explique L’Equipe , l’Argentin considérerait que son effectif ne serait pas encore assez fourni, attendant notamment un attaquant, un latéral gauche et un latéral droit. Et pour ce qui est de ce dernier, il y a urgence.

« On espère rapidement avoir un latéral droit »