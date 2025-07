Mercato - OM : Un plan B à 20M€ ?

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria tente désespérément de faire venir Igor Paixão. Le président de l’OM doit composer avec les exigences du Feyenoord Rotterdam, mais également la concurrence féroce pour le Brésilien. L’AS Rome serait également sur la piste du joueur de 25 ans, mais disposerait d’un plan B estimé à 20M€ qui serait l’international portugais Fabio Silva.

Avec la participation à la Ligue des champions la saison prochaine, l’ OM entend renforcer son effectif de manière qualitative et quantitative. Le club phocéen a pour le moment déjà enregistré trois renforts avec Gomes , Medina et Egan-Riley , mais d’autres devraient suivre dans les prochaines semaines.

L’AS Rome pense aussi à Paixão

L’OM espère boucler l’arrivée d’Igor Paixão, mais il va falloir faire vite, car le Brésilien a la cote. D’après les informations du Corriere dello Sport, il serait également suivi par Leeds et surtout l’AS Rome. Toutefois, le journal italien affirme que Marseille serait en avance sur le dossier et le club de la Louve aurait ciblé Fabio Silva comme plan B. Ce dernier sort d’une bonne saison à Las Palmas et il serait évalué à 20M€. Affaire à suivre…