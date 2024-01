Mercato - OM : Un joueur flambe à la CAN, Longoria change de plan

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM compte encore se renforcer, notamment en recrutant un latéral gauche, mais l'objectif sera également de dégraisser. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont été annoncés sur le départ à l'image d'Azzedine Ounahi. Mais ses bonnes prestations à la CAN changent les plans de Pablo Longoria, qui privilégie désormais une vente de Pape Gueye.

Pour le mercato d'hiver, l'OM avait l'intention de se renforcer, mais également de dégraisser afin de renflouer ses caisses. Pour le moment, un seul joueur est parti, mais il s'agit d'une belle vente puisque Renan Lodi a rejoint Al-Hilal contre un chèque avoisinant les 20M€. Désormais, d'autres joueurs sont annoncés sur le départ, mais la CAN change les plans de Pablo Longoria.

Mercato - OM : Duel final pour ce transfert, ça chauffe ! https://t.co/FpmdspSB6e pic.twitter.com/yK6XTOKgLm — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Ounahi brille, Gueye poussé au départ

En effet, comme l'annonce La Provence , Azzedine Ounahi était annoncé sur le départ lorsque le mercato a ouvert ses portes, mais ses récentes prestations à la CAN auraient convaincu Pablo Longoria de lui laisser une nouvelle chance. Le Marocain est effectivement l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la compétition. A l'inverse, Pape Gueye, bien qu'également titulaire indiscutable avec le Sénégal, qui impressionne avec trois victoires en trois matches, pourrait faire les frais de la montée en puissance d'Azzedine Ounahi. Il faut dire que le milieu de terrain sénégalais voit son contrat s'achever en juin prochain, et un départ d'ici la fin du mois de janvier serait une belle affaire pour l'OM. Jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria faisait d'ailleurs le point sur ses joueurs à la CAN.

Longoria ravi des prestations de ses joueurs à la CAN