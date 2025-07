Mercato - OM : Un incroyable retour pour Marcelo Bielsa ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Marcelo Bielsa n’est donc resté qu’une saison à l’OM. Un laps de temps court mais suffisant pour l’Argentin afin de laisser une trace immense sur la Canebière. El Loco est donc parti en 2015 et voilà que 10 ans, certains ne diraient pas non pour le revoir sur le banc de l’OM, actuellement occupé par Roberto De Zerbi. Mais est-ce pour autant possible ?

Au cours des dernières semaines, des questions se sont posées sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM. Finalement, l’Italien est reparti pour une deuxième saison avec le club phocéen, où projet de 3 ans est construit autour de lui. Ça ne bouge donc pas sur le banc de l’OM. Mais pourrait-on y revoir un certain Marcelo Bielsa, parti en 2015 ?

« Il a beaucoup apprécié cette année éblouissante à Marseille » Interprète de Marcelo Bielsa lors de son année à l’OM, Salim Lamrani a été interrogé sur un potentiel retour d’El Loco au Vélodrome. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Bielsa pourrait-il un jour revenir à l’OM ? Bonne question. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. En tout cas, il a beaucoup apprécié cette année éblouissante à Marseille ».