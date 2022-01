Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup dur se précise pour Longoria avec Kamara !

Publié le 21 janvier 2022 à 22h40 par La rédaction

Libre en fin de saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé avec l’OM. À moins qu’il ne trouve une porte de sortie cet hiver, un départ l’été prochain semble de plus en plus inéluctable.

Né à Marseille et formé à l’OM, Boubacar Kamara a traversé toutes les catégories de jeunes jusqu’à intégrer l’équipe première en décembre 2016 à seulement 17 ans. L’histoire d’amour entre Kamara et l’OM était faite pour durer mais celle-ci pourrait prendre fin très prochainement. Le minot marseillais a refusé plusieurs offres de prolongation ces derniers mois et dispute sans doute sa dernière saison dans la cité phocéenne. Un coup dur pour l’OM qui voit l’un de ses joueurs les plus cotés se diriger vers un départ libre.

Kamara vers l’AS Rome ?

Afin d’éviter de laisser filer Boubacar Kamara sans contrepartie financière, l’OM pourrait bien lui trouver une porte de sortie dès cet hiver. L’AS Rome, qui entretient de bonnes relations avec l’OM, notamment grâce aux arrivées de Cengiz Ünder et Pau Lopez dans la cité phocéenne, pourrait sortir le chéquier pour enrôler le milieu marseillais. Cependant, il n’est pas certain que Boubacar Kamara accepte de quitter l’OM à quelques mois de la fin de son contrat. Le compte à rebours est lancé…