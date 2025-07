Mercato - OM : Un «formidable attaquant» débarque, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son départ pour Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à faire son retour à l’OM. L’international gabonais va s’engager pour les deux prochaines saisons avec le club marseillais. Une surprise pour Alain Giresse, qui s’attendait à ce qu’il reste en Arabie Saoudite, mais qui se réjouit de le voir revenir en Ligue 1.

Attendu ce mardi soir à Marseille, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a finalement connu un léger contretemps. Sa signature avec l’OM n’est pas remise en question pour autant, comme l’a fait savoir le club dans un communiqué : « Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience. »

« Je m’attendais à ce qu’il poursuive sa carrière en Arabie saoudite » Auprès d’Africafoot, Alain Giresse, son premier sélectionneur avec le Gabon, a exprimé sa surprise de voir Pierre-Emerick Aubameyang faire son retour à l’OM : « Oui, clairement. Je m’attendais à ce qu’il poursuive sa carrière en Arabie saoudite, d’autant qu’il y disposait d’offres séduisantes. Son retour à Marseille m’étonne d’autant plus que, si je me souviens bien, ses relations avec la direction étaient un peu tendues au moment de son départ. Mais je suis ravi de le voir revenir en Ligue 1. C’est un formidable attaquant. »